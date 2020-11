Covid: Piemonte, Giuseppe Guerra nuovo commissario straordinario dell'Asl Cn1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Guerra è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza covid-19 nell’ambito dell’Asl Cn1. Lo ha nominato oggi la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi. Un provvedimento che si è reso necessario per la gestione specifica dell’emergenza covid-19. L’incarico, a titolo gratuito, avrà durata fino al 31 maggio 2021, in coincidenza con la scadenza naturale del mandato del direttore generale, Salvatore Brugaletta. Guerra, 60 anni, manager di grande esperienza, a marzo era stato nominato commissario del Covid hospital di Tortona e, terminato l’incarico nell’Asl di Alessandria, era stato individuato come commissario straordinario per i migranti in agricoltura, nell’ambito dell’Asl Cuneo 1. "Mai come in questo momento – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – c’è bisogno della massima operatività della Sanità territoriale. Ringrazio il direttore Brugaletta che non si è mai risparmiato nel condurre la dura battaglia quotidiana tanto sul fronte ordinario che su quello straordinario della Sanità cuneese e ringrazio il commissario Guerra che ancora una volta mette a disposizione la sua esperienza per dare una mano a superare l’emergenza. Insieme, e con la collaborazione di tutta l’organizzazione sanitaria, sono certo che sapranno offrire il migliore servizio al territorio". (Rpi)