Sardegna: no del Consiglio metropolitano a proposta allargamento territorio cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio metropolitano di Cagliari ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che impegna il sindaco metropolitano Paolo Truzzu a interloquire con il presidente della regione Sardegna e con il presidente del Consiglio regionale affinché si modifichi l'attuale proposta di allargamento del territorio metropolitano e si eviti il commissariamento della Città metropolitana di Cagliari. L'ordine del giorno - che ha come primo firmatario il consigliere di maggioranza Umberto Ticca e come secondo il rappresentante dell'opposizione Guido Portoghese, ed è stato sottoscritto da 13 dei 14 consiglieri metropolitani - impegna inoltre il sindaco a richiedere al Consiglio regionale il rinvio della discussione del testo da parte della Commissione consiliare al fine di valutare le proposte emerse nel corso del Consiglio metropolitano e nei Consigli comunali dei comuni dell'area, e a individuale assieme alla Regione gli strumenti, le modalità, i criteri oggettivi e le risorse finanziarie necessari alla gestione della Città metropolitana in vista dell'eventuale allargamento dell'attuale composizione. Tale allargamento dovrà comunque essere limitato a quei comuni facenti parte delle aree geografiche che hanno legami di continuità e rapporti economico-produttivi, sociali e culturali consolidati con Cagliari e con gli altri comuni della Città metropolitana. (segue) (Rsc)