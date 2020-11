Sardegna: ballottaggi, a Quartu Sant'Elena sfida fra Stevelli e Milia con incognita astensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Graziano Milia, dal canto suo, ribadisce la natura civica del suoi progetto: "Insieme ad altri abbiamo cercato di generare una mobilitazione collettiva, quella di cui Quartu ha bisogno - ha spiegato -. Per questo abbiamo assunto un profilo civico, lasciando qualsiasi porta aperta alla partecipazione di altre forze politiche. Sono felice che gli elettori di sinistra sostengano un progetto come il mio piuttosto che lo schieramento di centrodestra. Il ballottaggio? Si riparte da zero. Rispetto a Stevelli ho preso più voti rispetto alle mie liste. Quanto alle priorità se sarò eletto sindaco, la prima è sicuramente quella legata all'emergenza Covid ma non dimenticheremo nemmeno i giovani ripartendo dalle cose fatte nei miei mandati precedenti, la ludoteca, il centro giovani, la trasformazione del velodromo in una struttura non solo sportiva ma anche capace di ospitare eventi culturali. La futura giunta? Sarà fatta di persone competenti con un profilo tecnico molto alto. Quartu è in una situazione difficile, ci proponiamo di far rinasce la città. (Rsc)