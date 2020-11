Covid: Piemonte, 4437 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte salgono a 93.895. Di questi, 4437 sono stati registrati oggi, di cui 1759 (40%) asintomatici. I casi sono così ripartiti: 1834 screening, 959 contatti di caso, 1644 con indagine in corso; per ambito: 311 RSA/Strutture socio-assistenziali, 389 in ambito scolastico, 3737 popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8270 Alessandria, 4388 Asti, 3035 Biella, 11.779 Cuneo, 6995 Novara, 51.938 Torino, 3349 Vercelli, 2525 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 602 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1014 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)