Covid: Siclari (FI), Calabria muore per inadeguatezza governo, fiducia in Mattarella

- La sanita calabrese "sempre più politicizzata dal governo che indica le zone rosse nelle Regioni di centrodestra, tra queste la Calabria". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Marci Siclari. "Lo dimostra - prosegue - anche la nomina del nuovo commissario Zuccatelli. Spartizione clientelare, da manuale Cencelli, nominandolo, con procedura illegittima solo perché si tratta di un soldato di sinistra. Una pezza peggiore del buco. Cotticelli è stato indicato palesemente come unico 'capro espiatorio' per occultare un coacervo di responsabilità governative e ministeriali. Zuccatelli non è certo che abbia i titoli per ricoprire la carica di commissario e la questione è al vaglio del Tar di Catanzaro. Non è iscritto nell''Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del servizio sanitario nazionale' tenuto dal ministero della Salute". (segue) (Com)