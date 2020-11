Covid: Siclari (FI), Calabria muore per inadeguatezza governo, fiducia in Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zuccatelli commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera 'Pugliese Ciaccio' e dell'Azienda ospedaliera universitaria 'Mater Domini' di Catanzaro e commissario straordinario dell'Asp di Cosenza - aggiunge Siclari -, viene denunciato da 9 parlamentari calabresi cinquestelle che ne chiedono le dimissioni e la rimozione per l'illegittimità nomina. E' stato al centro di accesissime polemiche per aver affrontato in modo inadeguato l'emergenza sanitaria Covid: in prima per aver congelato i tamponi in attesa di essere processati, in palese violazione della normativa sanitaria con risvolti penali; 'Villa Bianca' per essere opposto alla realizzazione dell'ospedale covid; 'Villa Torano', per non aver impedito la consegna dei tamponi ad una struttura privata; 'rivolta' del personale medico ed amministrativo per il suo atteggiamento unilaterale e dispotico". (segue) (Com)