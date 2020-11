Covid: Siclari (FI), Calabria muore per inadeguatezza governo, fiducia in Mattarella (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A conferma della sua inadeguatezza per l'emergenza Covid-19, un video, divenuto virale sui social e sulla stampa online, dove il neo-commissario alla Sanità calabrese esprime, anche in maniera becera e volgare la sua teoria sulla 'non necessità' delle mascherine e sulla estrema difficoltà di trasmissione del virus. Basta. Di fronte al dramma dei calabresi, la cui Regione è inserita in fascia rossa per le inadempienze della gestione commissariale governativa, il governo che fa? In Calabria si muore di sanità ed ancora pensate ad occupare poltrone: l'appartenenza al partito sopra il merito. Noi avevamo proposto Bertolaso, ma loro continuano a non collaborare con le opposizioni. Non c'è altro da aggiungere. Vergogna. Mi appello all'unica nostra speranza per il Paese, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché valuti anche queste scelte che sembrano inadeguate e pericolose vista l'emergenza nell'emergenza sanitaria in Calabria", conclude Siclari. (Com)