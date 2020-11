Sardegna: ballottaggi, a Porto Torres si sfidano centrodestra e centrosinistra, incognita astensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 1.400 i voti che hanno separato il candidato di centrodestra Alessandro Pantaleo (39.08 per cento) da quello di centrosinistra Massimo Mulas (26,05 per cento) al primo turno delle elezioni comunali degli scorsi 25 e 26 ottobre a Portotorres, il comune del nord Sardegna che nella scorsa consiliatura è stato amministrato dal Movimento cinque stelle che ha subito una clamorosa batosta: la lista pentestellata capeggiata da Sebastiano Sassu, infatti, non è andata oltre le 1.134 preferenze (appena il 10.74 per cento dei consensi). (segue) (Rsc)