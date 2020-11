Covid: Boccia, serve massima unità, ristori automatici e leale collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Ristori bis che approvato nella notte in Consiglio dei ministri "abbiamo inserito una serie di interventi richiesti anche da Regioni e Enti locali: il rinvio delle imposte per partite Iva e professionisti nelle zone rosse, i congedi parentali e i bonus baby sitter nelle regioni in cui è prevista la sospensione delle attività scolastiche anche per i bambini più piccoli. A queste si aggiungono altri 300 milioni di euro destinati al trasporto pubblico locale, per una scelta voluta da tutto il governo". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della riunione di coordinamento con le Regioni, i ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. "Sono interventi aggiuntivi rispetto al primo dl ristori che - ha spiegato Boccia - garantiscono copertura integrale per le attività che operano in zona rossa e arancione; i ristori scattano in automatico per tutte quelle attività che sono costrette a nuove restrizioni in seguito all'adozione delle ordinanze del ministero della Salute. Rispetto delle regole che insieme ci siamo dati e leale collaborazione ci faranno superare anche questa nuova fase di convivenza con il virus". (Rin)