Abruzzo: Mariani, corto circuito scuole, Regione intervenga

- "Il grido d'allarme che da giorni arriva dalle famiglie e dai sindaci abruzzesi va assolutamente ascoltato e tradotto in azioni urgenti. Nelle scuole del nostro territorio - spiega il capogruppo di "Abruzzo in Comune" Sandro Mariani in Consiglio regionale - si sta verificando un vero e proprio cortocircuito: davanti ai sintomi le famiglie provvedono immediatamente ad effettuare tamponi ai propri figli, spesso privatamente, preoccupati dai tempi di attesa eccessivamente lunghi del sistema pubblico e non avendo mai ricevuto nessuna comunicazione relativa alla invalidità di tali tamponi. Sempre i genitori, in caso di esito positivo, provvedono tempestivamente ad avvisare l'istituto scolastico che però, di fronte ad una positività riscontrata presso una struttura privata, non attiva nessun protocollo, costringendo intere classi a continuare la didattica in presenza e ad attendere l'esito del nuovo tampone eseguito dalla Asl". (segue) (Gru)