Calabria: Boccia, su Dpcm Tar Lazio chiaro, impugnativa per chi cambia zone appartenenza

- Chi esce dal perimetro delle ordinanze del ministro della Saute, allargando le maglie, "avrà l'impugnazione degli atti in tempo reale, a tutela massima della salute dei cittadini e del lavoro degli operatori sanitari". Lo ha chiarito il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo al termine della riunione di coordinamento con le Regioni. "Ogni presidente ha sempre la possibilità, se ci sono condizioni di gravi criticità comprovate, di emanare provvedimenti più restrittivi, ma se un'ordinanza va contro il deliberato invertendo l’impostazione, frutto del lavoro dell'Iss e della cabina di regia sul monitoraggio dei dati, il governo a tutela dei cittadini, della loro salute e del lavoro difficile degli operatori sanitari lo impugnerà in tempo reale", ha spiegato. (segue) (Rin)