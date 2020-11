Covid: Mastella, ho chiesto a De Luca di escludere Benevento se Campania zona arancione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mastella ha proseguito: "Tale richiesta è suffragata dal diverso indice di trasmissione del virus che si registra in provincia di Benevento rispetto al resto della Campania (secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore della Sanità l’indice Rt è infatti tra i meno alti d’Italia e pone il Sannio al 97esimo posto su scala nazionale) e dallo storico isolamento (soprattutto infrastrutturale) in cui versano le zone interne che, di fatto, contribuisce a rallentare notevolmente la possibilità di diffusione del contagio". Quindi ha concluso: "L’ipotesi andrà ovviamente discussa con il governo nel rispetto degli indici previsti dal richiamato Dpcm e, qualora fosse adottata, imporrà un maggiore senso di responsabilità ai cittadini e alle istituzioni della provincia di Benevento che, sempre d’intesa con la Regione Campania, dovranno mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare efficacemente la trasmissione del virus". (Ren)