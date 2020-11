Covid: de Magistris scrive a Conte, a Napoli e Campania situazione è fuori controllo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine De Magistris ha fatto notare al presidente del consiglio che: "Reputo necessaria una misura che diventa, sempre più indispensabile: il reddito di emergenza per tutte le categorie prive di sostegno economico. Tutti quei lavoratori che, come accennavo in precedenza, non sono "catalogabili" ed individuabili. Un sostegno per tutti coloro che vivono anche arrangiandosi, cercando, dignitosamente, di avere un reddito da piccoli lavori artigianali, manuali o di necessità. Ho cercato di esporle la situazione che riguarda il nostro territorio e la nostra comunità, consapevole che le difficoltà, in questo periodo storico, riguardano ed attraversano l'intero nostro Paese. Ma Napoli possiede connotazioni particolari che vanno affrontate in modo deciso e capillare." Infine ha concluso: "Per tali motivi, Le chiedo, nel clima di massima collaborazione istituzionale, un incontro, con cortese urgenza, per proseguire nel dialogo costruttivo, affrontando interventi assolutamente urgenti per la Città e per l'area Metropolitana di Napoli". (Ren)