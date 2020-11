Sardegna: ballottaggi, a Porto Torres si sfidano centrodestra e centrosinistra, incognita astensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immagino na Porto Torres che rialzi la testa e recuperi il ruolo che merita - ha detto Alessandro Pantaleo -. Servono buoni progetti che coinvolgano i privati, un dialogo con gli attori dell'area vasta. Da parte mia c'è molto entusiasmo e spero di trasmetterlo anche a chi ha perso la voglia di sperare. L'astensionismo? Conto molto sul dialogo intrapreso con i cittadini fin dall'inizio della campagna elettorale. Le priorità per la città, emergenza Covid a parte, sono il decoro urbano e la pianta organica del comune. La macchina amministrativa deve ripartire, gli uffici comunali sono sguarniti, serve nuovo personale. Inoltre vanno recuperate le zone dismesse dell'area industriale, valorizzato il Parco nazionale dell'Asinara, l'area archeologica, la fascia costiera e il porto che va potenziato con lo sviluppo della cantieristica navale e degli approdi delle navi da crociera. Le prime cose cui metterò mano se dovessi venir eletto? L'istituzione di un'unità operativa per far fronte all'emergenza Covid". (segue) (Rsc)