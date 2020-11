Sicurezza: nuovo Dpcm e minacce terroristiche, stamattina riunione Cosp in prefettura a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Sono state poi analizzate le disposizioni del Dpcm del 3 novembre 2020, che detta ulteriori norme per la prevenzione del contagio da Coronavirus, per la predisposizione dei conseguenti servizi di vigilanza e controllo del territorio, che saranno oggetto di pianificazione in apposito tavolo tecnico in questura". E infine: "È stato altresì oggetto di analisi l’andamento del contagio nel territorio dell’Area metropolitana e il relativo impatto sui servizi di prevenzione sanitaria e di soccorso, al fine di mantenere attivo un attento monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni rese ai cittadini. Sono stati infine esaminati i profili di rischio connessi alla minaccia del terrorismo internazionale nell’Area metropolitana, anche in relazione ai recenti attentati verificatisi a Parigi e a Vienna". (Ren)