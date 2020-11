Sardegna: accordo su corsi formazione per dipendenti Air Italy residenti nell'Isola in Cig (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo di oggi segna un grande passo in avanti per la salvaguardia occupazionale grazie alle politiche di integrazione messe in atto che vede coinvolti circa 550 dipendenti impiegati nella sede di Olbia", ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas. "Abbiamo intrapreso un percorso finalizzato a mitigare le conseguenze della disoccupazione, ben sapendo che gli ammortizzatori sociali non sono sufficienti - ha detto l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda -. Il risultato di oggi, ottenuto con la straordinaria partecipazione e condivisione delle organizzazioni sindacali e dell'azienda e il pieno coinvolgimento dei lavoratori, è il segnale importante che la Regione si conferma parte attiva nel processo formativo che mira a mantenere e a valorizzare le competenze professionali acquisite dagli stessi lavoratori della compagnia aerea". (segue) (Rsc)