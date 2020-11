Decreto Ristori bis: De Micheli, per Tpl nuove risorse, ma avviamo riforma seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Decreto Ristori bis approvato nella notte dal Consiglio dei ministri ci sono nuove risorse per il Trasporto pubblico locale (Tpl): 300 milioni di euro anticipati rispetto al 2021, dei quali 100 potranno essere utilizzati per il ricorso a servizi aggiuntivi, mentre i restanti 200 potranno servire alla copertura delle perdite causate dalla riduzione dei ricavi. Lo ha comunicato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli alle Regioni e agli enti locali, nel corso della riunione che si è tenuta con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e in collegamento i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, Anci e Upi. Le nuove risorse potranno essere utilizzate da Regioni ed enti locali, ma solo quando saranno state utilizzate per il rafforzamento del servizio durante la pandemia quelle già stanziate dal Mit nell’arco del 2020, che ammontano a un miliardo e 100 milioni. (segue) (Com)