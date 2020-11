Decreto Ristori bis: De Micheli, per Tpl nuove risorse, ma avviamo riforma seria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Trasporto pubblico locale servono misure strutturali, - ha spiegato la ministra De Micheli - una riforma del modello organizzativo che è fermo al 1997, mentre il mondo della mobilità è cambiato. Occorre un progetto che possa renderlo più efficiente e sostenibile, e adeguato alla prospettiva di una riapertura completa di scuole e attività in sicurezza. Per questo nel decreto Ristori bis anticipiamo 300 milioni del 2021 per consentire alle aziende del Tpl di riorganizzarsi da subito. Sono fondi che si aggiungono ai 12 miliardi destinati nell’arco di 5 anni agli investimenti per i bus ecologici e alla realizzazione dei nuovi sistemi di spostamento rapido di massa nelle città. Non possiamo perdere questa opportunità unica, offerta anche dal rallentamento dei flussi di viaggio dovuti alla crisi sanitaria. L’utilizzo di questi fondi da parte delle Regioni e degli enti locali per noi sarà una cartina di tornasole del ruolo che intendono svolgere: la prossima settimana forniremo le linee guida del Ministero per avviare il confronto e ridisegnare i servizi". (Com)