Abruzzo: Mariani, corto circuito scuole, Regione intervenga (2)

- "Questa situazione - continua Mariani - rallenta le operazioni di tracciamento ed espone alunni, insegnanti e famiglie ad un rischio maggiore di contagio. L'Anci Abruzzo ha già chiesto un incontro al presidente Marsilio e all'assessore Verí proprio per chiedere un rapido intervento sulle scuole. La Regione deve intervenire immediatamente per disciplinare la validità dei tamponi privati mettendone a sistema la refertazione: in attesa che ciò avvenga, nel caos attuale, l'unico provvedimento che i sindaci possono mettere in campo è quello della chiusura preventiva in attesa della conferma Asl secondo un principio di precauzione. E' una situazione assurda - conclude Mariani - e l'immobilismo regionale è ad un passo dal trasformarsi in una colpa grave". (Gru)