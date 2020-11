Covid: 425 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore in Sardegna, l'Isola piange 4 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 425 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore a fronte di 3.426 tamponi effettuati, 224 rilevati attraverso attività di screening e 201 da sospetto diagnostico. Nell'Isola si registrano anche quattro vittime (253 in tutto): due residenti nella Città metropolitana di Cagliari e due nelle province di Nuoro e Sassari. Salgono così a 11.837 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 289.502 tamponi con un incremento di 3.426 test. Sono invece 390 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 56 (+10) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.625. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.478 (+38) pazienti guariti, più altri 37 guariti clinicamente. Sul territorio, di 11.837 casi positivi complessivamente accertati, 2.364 (+54) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 1.871 (+85) nel Sud Sardegna, 1.058 (+27) a Oristano, 1.454 (+17) a Nuoro, 5.090 (+242) a Sassari. (Rsc)