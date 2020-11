Covid: De Luca, Campania "premiata" perché seguita linea della prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito qualcuno che lanciava dubbi sui dati. Capiamoci: in questi due mesi si sono confrontate due linee sul Covid. Una che puntava alla prevenzione e l’altra a misure parziali che seguivano il contagio. Quando ho detto che Campania segue la sua linea perché da sempre scelta prevenzione. Siccome siamo più a rischio per densità abitativa, noi dobbiamo arrivare prima e con più rigore degli altri se vogliamo salvarci. Non dobbiamo aspettare esplosione del contagio. È più difficile ma questo è prevenzione: intervenire prima che problema scoppi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)