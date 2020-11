Covid: De Luca, ecco i dati che mostrano come Campania regga meglio di Lombardia e altre Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha poi aggiunto: "La Campania ha un venticinquesimo dei decessi lombardi, un sesto di quelli del Piemonte, un settimo dell'Emilia Romagna, un quarto del Veneto". Quindi ha continuato: "Sulle degenze ordinarie: in Campania 23,9 degenti ogni 100mila, la Lombarda 39, il Piemonte 61, la Liguria 67, la Toscana 28, Lazio 33, Valle d’Aosta 116, Bolzano 43 e così via. In terapie intensive: Campania 2,8 ogni 100mila abitanti, Piemonte 4, Lombardia 3,8, Toscana 4,3, Umbria 4,8, Valle d’Aosta 5,5. Siamo tra Regioni che reggono. Su mortalità ogni centomila abitanti: 173 Lombardia, Campania 11. Il Piemonte 100, il Veneto 48, Emilia Romagna 103 decessi. Questi i dati per evitare nuove litanie sui dati da parte dei delusi". (Ren)