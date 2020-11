Covid: De Luca, sanità campana lavoro straordinario, un miracolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci dobbiamo consolare? No, anzi dobbiamo essere ancora più determinati su rigore e contenimento del contagio. Voglio dire che quando faccio appello a orgoglio campano e napoletano è perché risultati sono stati ottenuti essendo la Regione che ha 20mila dipendenti in meno. Queste le cose che mai sentirete in tv e cioé che abbiamo fatto ennesimo miracolo. Il primo ringraziamento a personale sanitario, in qualche caso eroico". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social (Ren)