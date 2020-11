Covid: De Luca, mantieniamo stop a didattica in presenza, da Campania proposta per congedi parentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla scuola manteniamo misure restrittive. A mio parere avremo dovut ofare una sola battaglia, quella per avere l’approvazione dei congedi parentali per mamme lavoratrici e il bonus baby sitter per autonome. In questi giorni l’unica Regione che ha fatto la proposta è la Campania". Lo ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca: "Vomero Arenella 191 studenti positivi, 50 docenti positivi, non docenti positivi 16, positivi tra contatti stretti 92. È chiaro che sei obbligato a fare scelte di responsabilità. Ci può essere genitore che manda un bambino a scuola in queste condizioni? Non si deve ripetere di riaprire ma di rimettere in sicurezza scuola e famiglie e approvare congedo parentale per le mamme. Non so se il governo decide in questa direzione, ma mi auguro che prenda questa misura, unica cosa utile e seria per salvaguardare salute bambini e famiglia".(Ren)