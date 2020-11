Covid: De Luca, amministratori imbecilli ospiti in tv per parlare male di Napoli e Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per mesi assistito a campagne scandalistiche a interviste con uomini mascherati e ancora in questi giorni qualche imbecille amministratore campano va in giro per televisioni solo per parlare male di Napoli e della Campania. Gente che non ha alzato un dito per le loro città, per controllare movida, per contenere il contagio. Questi soggetti usati come gli scemi del Paese. Ormai è talmente scoperto che è diventato persino noioso". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)