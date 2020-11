Covid: De Luca, esecutivo rincorre ma per governare occorre coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, come è possibile verificare, si corre ai ripari. E lo si fa avendo perduto settimane preziose. Perché oggi si è deciso di bloccare didattica in presenza? La mia opinione è che si poteva fare prima perché si doveva comprendere che vettori di contagio sono le scuole e i grandi assembramenti notturni della movida. Capisco anche il governo. Noi siamo un Paese strano, tutta la comunicazione orientata a minimizzare o ad alimentare la protesta. Era difficile fare scelte rigorose ma credo che ci voglia coraggio quando si governa. Oggi abbiamo il dovere di essere uniti nel nostro Paese per vincere battaglia difficile contro il Covid". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)