Covid: De Luca, ecco i dati che mostrano come Campania regga meglio di Lombardia e altre Regioni

- "Vediamo di capirci, ancora ieri ho dichiarato che avrei preferito una scelta unitaria per tutto il Paese ed è stato un atto ulteriore di sensibilità rispetto a Regioni del Nord messe in zona rossa. Ieri ero per la linea unitaria per la prevenzione ma vorrei che fosse chiaro che quella mia posizione non si presta a equivoci: i dati sono dati, per tutti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. De Luca ha snocciolato i numeri: "Sui ricoveri: in Lombardia 5100, Veneto 3700 Campania 1600; terapie intensive: Lombardia 522 Campania 174. Tasso di occupazione terapie intensive del 28-29 percento in Campania. Deceduti in Lombardia 18mila, Piemonte 4.520, Campania 726. La Campania è Regione con tasso di mortalità più basso d’Italia tra le grandi Regioni". (segue) (Ren)