Covid: De Luca, orgoglio napoletano e campano in battaglia contro emergenza

- "La situazione è delicata, abbiamo tutte le possibilità per governarla avendo fatto prima il lavoro fatto per la prevenzione. Abbiamo bisogno di essere uniti, responsabili e di avere anche l’orgoglio campano, napoletano per questa battaglia che stiamo conducendo, credo, con onore. Andiamo avanti senza farci distrarre da niente e nessuno". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)