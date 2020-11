Covid: de Magistris scrive a Conte, a Napoli e Campania situazione è fuori controllo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha dichiarato: "I servizi offerti hanno anche riguardato la disponibilità di ospitare persone positive al Covid 19, ma asintomatiche o con lievi sintomi o guarite, in strutture che rientrano nella nostra disponibilità, contribuendo, in tal senso, a liberare posti negli ospedali, ormai allo stremo. O quelli di mettere a disposizione centri e spazi per effettuare tamponi, in modo da interrompere il triste e desolante spettacolo delle interminabili file riportate dai mezzi di informazione". E dunque: "Abbiamo con notevoli sforzi e lo rivendico con orgoglio attivato la didattica solidale a distanza, quando invece, la Regione ha, da subito, in modo assurdo ed incomprensibile chiuso, soprattutto, le scuole primarie ed elementari, interrompendo la preziosa attività sociale, culturale e formativa". Perciò il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha scritto nella sua lettera al premier Conte: "Sono convinto, altresì, che bisogna tornare alla didattica in presenza naturalmente osservando tutti i protocolli di sicurezza per i laboratori scolastici ed universitari che non possono effettuarsi a distanza." (segue) (Ren)