Covid: De Luca, calvario decreti del governo ha sollevato conflitti tra cittadini e territori

- "Su base linea prevenzione, dal 12 agosto abbiamo fatto controlli obbligatori, abbiamo chiuso didattica in presenza, limitazioni tra province, anticipato campagna vaccinazione. Coerentemente abbiamo fatto questa scelta, il governo ne ha fatta una diversa, sulla proporzionalità. Io credo che questa linea non sia efficace. Avrei preferito linea di rigore per tutto il Paese, avrei preferito la chiusura di un mese, di tutto, perché avremmo fermato il contagio anziché avere calvario di decreti che ha creato conflitti e sconcerto tra i cittadini e categorie economiche e territoriali. Una linea del genere non fa prevenzione e non è efficace". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)