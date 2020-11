Covid: De Luca, appello ai sindaci: ridurre della metà la mobilità interna alle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io faccio appello ai sindaci perché facciano lavoro di ridurre del 50 percento la mobilità. Da oggi in poi tutto ciò che succede è legato a responsabilità cittadini. Se ognuno fa i proprio comodo avremo da soffrire. Visto che il sindaco di Salerno chiude aree di maggiore assembramento, ma possiamo chiedere un sacrificio di non andare a passeggio se non è inutile , non credo sia sacrificio atroce e di indossare sempre le mascherine?". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)