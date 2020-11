Covid: De Luca, in due mesi avremo otto posti disponibili in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati finali che riguardano la situazione ospedaliera sono questi: 174 ricoveri in terapia intensiva rispetto a 600 posti disponibili che attiveremo gradualmente. Fra due mesi avremo ottocento posti disponibili. Per quanto riguarda posti degenza, tra pubblico e privato, 3160 posti disponibili a fronte di 1160 ricoveri. Questi i dati". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social (Ren)