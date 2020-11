Covid: De Luca, se a Napoli scene viste in ospedali piemontesi sarebbe venuta la fine del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi è capitato di vedere ieri alcune immagini che riguardavano un ospedale torinese, Rivoli. Ho visto materassini messi per terra, nei corridoi degli ospedali. Se si fosse vista a Napoli quell’immagine sarebbe venuta la fine del mondo. Ricordate il Cardarelli? Non avevamo nessuno a terra ma sulle barelle e abbiamo subito quello che abbiamo subito. Noi siamo persone civili, non abbiamo mai fatto e non faremo mai sciacallaggio". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social (Ren)