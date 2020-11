Covid: De Luca, chiedo a campani di essere rigorosi come se ci fosse lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi prego di essere rigorosi, di restare in casa per quanto più possibile, di comportarsi come se ci fosse il lockdown anche se non c’è. Proprio perché abbiamo respiro vi chiedo di comportarvi come se avessero chiuso tutto. Diamo prova di autodisciplina, senso civico e responsabilità. Abbiamo già dimostrato di essere capaci di comportarci con rigore facendo meravigliare Italia, Europa e il mondo per la nostra tenuta". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social (Ren)