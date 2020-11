Covid: De Luca, avevamo chiesto 1.400 medici e infermieri ne sono arrivati 89

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto tutto ciò che era umanamente possibile. Abbiamo fatto miracoli per assumere 3.200 persone in più, ad oggi abbiamo in servizio 21 medici e 68 infermieri ne avevamo chiesti rispettivamente 600 e 800 alla protezione civile. Combattiamo a mani nude e senza lamentale, avendo al capacità di fare i conti non solo col Covid ma anche con quelle campagne di aggressione". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)