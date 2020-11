Covid: Mastella, ho chiesto a De Luca di escludere Benevento se Campania zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto al presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, di valutare l’ipotesi di escludere la provincia di Benevento dall’eventuale inserimento della Campania nella zona arancione e conseguentemente farla permanere nella zona gialla". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha aggiunto: "Nel premettere il forte apprezzamento per le azioni che sta mettendo in campo per contrastare la diffusione del Covid-19 nella nostra regione, ho scritto che mi preme ribadire l’importanza di una leale e proficua collaborazione istituzionale, così come del resto sinora avvenuto, poiché solo in questo modo si può adeguatamente far fronte alla difficile e grave emergenza in atto". Quindi ha aggiunto: "In tale ottica ho chiesto, quindi, qualora l’aggiornamento dei dati dovesse portare il governo a decidere il passaggio della nostra regione dalla zona gialla alla zona arancione, di valutare l’ipotesi prevista dal recente Dpcm di escludere la provincia di Benevento da tale passaggio". (segue) (Ren)