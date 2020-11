Covid: De Luca, in zona gialla il rischio paradossale è lockdown a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi avendo fatto quest’ennesimo miracolo dobbiamo fare attenzione e non avere autoconsolazione, anzi. Rischiamo di avere addirittura un paradosso. Oggi, comprensibilmente si protesta chi è in zona rossa perché si sente bersagliato sul piano politico più che su quello del contagio. Ma si rischia che chi oggi blocca tutto probabilmente si troverà a riaprire tutto tra un mese e chi non è stato collocato corre il rischio di dover chiudere tutto a Natale e Capodanno. Per questo dobbiamo essere ancora più attenti. Così come rischiamo di entrare in zona rossa tra settimana se comportamenti allegri: non ci vuole niente". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social (Ren)