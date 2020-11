Covid: De Luca, avviata campagna anti-influenzale un mese prima della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla linea della prevenzione che abbiamo sempre seguito in Campania abbiamo acquistato 1,6 mln vaccini. Tre, quattro Regioni tra cui Campania hanno iniziato campagna anti influenzale prima degli altri insieme a Friuli, Lazio, Puglia e Abruzzo. La Lombardia ha iniziato 19-20 ottobre, il Piemonte il 26 ottobre, quasi un mese dopo la Campania. Emilia Romagna il 12 ottobre, il Veneto anche e così via. Sulla linea della prevenzione, noi abbiamo guadagnato quasi un mese per evitare di trovarci a fine novembre e inizio dicembre con valanga ricoveri per influenza. Se dovesse succedere non basterebbero tutti i posti che abbiamo recuperato". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social (Ren)