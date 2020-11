Sardegna: 1.066 posti letto per emergenza Covid, via libera di Regione a utilizzo Binaghi di Cagliari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coinvolte nel piano dell'emergenza, come nella prima fase, anche le strutture private dell'Isola che, all'occorrenza, vedranno una progressiva attivazione di posti letto per pazienti Covid: Mater Olbia con 36 posti letto, di cui 6 in terapia intensiva, 6 in subintensiva e 24 in degenza ordinaria; Policlinico Sassarese con 70 posti letto, 10 in intensiva, 25 in subintensiva e 35 in ordinaria; Kinetica con 50 posti letto, 10 in intensiva e 40 in ordinaria. Con questa finalità la giunta regionale, nel corso della stessa seduta, ha inoltre approvato, con un ulteriore provvedimento, le linee di indirizzo per l'attivazione dei posti letto negli ospedali convenzionati e per la loro gestione, indicando i costi (già fissati dal nomenclatore tariffario regionale) e stabilendo i termini del rapporti tra le strutture e Ares-Ats, che deciderà sui ricoveri, e dell'impiego di personale dedicato ai soli pazienti Covid. (Rsc)