Covid: De Luca, ci si meraviglia per Campania in zona gialla a causa campagne di aggressione

- "La Regione Campania è stata collocata nella zona cosiddetta gialla, a fronte di altre in zona arancione e rossa. Ciò ha determinato qualche sorpresa: premesso che le classificazioni non mi fanno né caldo e né freddo, noi ci siamo dati linea chiara. Abbiamo verificato con curiosità la sorpresa avuta da qualcuno che quasi voleva che Campania fosse inserita in zone rosse. Credo si sia determinato ciò anche perché per due mesi subita aggressione mediatica che ha descritto sanità falsa e poi hanno fatto finta di sorprendersi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)