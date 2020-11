Covid: De Luca, per qualcuno Napoli e Campania per forza sinonimo di degrado e disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordate Totò e Peppino a Milano, vestiti con pellicce e colbacco. Quando Peppino diceva di sentir freddo, Totò diceva che a Milano non può fare caldo. Per qualcuno Napoli e la Campania non possono essere considerate eccellenza, per forza degrado e disastro. Spiacenti, non è andata così.Ai nostri concittadini lancio appello a unità, responsabilità e orgoglio di Napoli e della Campania per il lavoro che stiamo facendo. Stiamo facendo l’ennesimo miracolo campano". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)