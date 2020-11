Covid: De Luca, con 4mila contagi diventa impossibile contact tracing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo ai sindaci atti di responsabilità e forze dell’ordine siano rigorosi contro chi non indossa mascherine, controllare che non vi sia nessuno n giro dopo le 22. Per quanto ci riguarda continueremo su linea rigore. Se per ogni positivo devi ricercare i dieci contatti è evidente che non avremo le forze sufficienti per farlo. Sindaci diano una mano forte per dimezzare la mobilità e imporre la mascherina ai concittadini. Se saremo rigorosi vinceremo questa battaglia". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)