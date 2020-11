Campania: Barone (Asi), semplificare e sburocratizzare devono essere punti da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai è necessario semplificare e sburocratizzare. Il mondo produttivo, gli enti locali, ma anche i comuni cittadini, hanno necessità di norme veloci, rapide e snelle per realizzare opere, aprire cantieri, avviare una fabbrica o un negozio". Lo ha dichiarato Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento e consigliere Ficei con delega Sud e Zes. "Non si possono perdere mesi e anni appresso ad una burocrazia che tarpa le ali alla ripartenza - ha aggiunto - D’altra parte il Covid ha mutato le abitudini, i lavori e le esigenze, bisogna adeguare le norme ad un nuovo mondo. Abbiamo apprezzato molto la scelta del presidente De Luca di nominare un assessore alla Semplificazione e di aver individuato per tale importante delega un professore universitario esperto della materia che più di ogni altro già conosce le linee sulle quali muoversi. E’ un segnale evidente che la Regione Campania voglia realmente semplificare e sburocratizzare nell’interesse del territorio. Con l’assessore Casucci abbiamo già affrontato alcune tematiche di semplificazione e lo ringraziamo per l’ascolto e la disponibilità ad un nuovo incontro aperto al mondo associativo e produttivo. L’assessore ha le idee molto chiare e siamo soddisfatti per aver finalmente trovato un interlocutore su una materia strategica per il mondo produttivo. Ci sono migliaia di iniziative territoriali incastrate per la burocrazia, dobbiamo lavorare per disincagliare questi progetti e rendere la Campania un modello virtuoso in Italia”, ha concluso.(Ren)