Napoli: assessore Menna, nuove attività di contrasto alla violenza di genere e omotransfobica

- L'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Napoli prosegue nel promuovere le attività e le misure volte al contrasto della violenza di genere e omotransfobica. "Nonostante la difficoltà del momento - ha affermato l'assessore Francesca Menna - e le restrizioni che stiamo vivendo per le misure di sicurezza covid, vorremmo celebrare queste giornate con i contributi video di associazioni/gruppi e singoli cittadini. I contributi verranno pubblicati sulla pagina social dell'assessorato e del Comune di Napoli ed a questo scopo è stata indetta una manifestazione di interesse in occasione delle giornate del 20 novembre Tdor-Transgender day of remembrance e del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal titolo 'Non ti scordar di te'. È un segnale importante per non abbassare mai la guardia e promuovere una cultura contro lo stigma che valorizzi le differenze considerandole una risorsa preziosa per la comunità. Sul sito del Comune si possono trovare tutte le informazioni per la partecipazione". (Ren)