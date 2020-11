Napoli: approvato progetto bonifica Campo Bipiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore ai Giovani e al Patrimonio Alessandra Clemente e dell'assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica Carmine Piscopo, la delibera di approvazione del progetto esecutivo per la bonifica, smantellamento e demolizione del Campo Bipiani, nel quartiere Ponticelli. L'intervento, finanziato a valere sulle risorse del Piano strategico della Città metropolitana per un importo di circa 2mln di euro, riguarda 104 alloggi ubicati in via Fuortes,per i quali il progetto prevede opere di bonifica da amianto, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto dei prefabbricati, con ulteriore intervento sulle aree di sedime. "Con questa delibera – hanno dichiarato gli assessori Clemente e Piscopo – si potrà procedere alla bonifica da inquinamento da amianto del Campo Bipiani, nel quartiere di Ponticelli. Si tratta di un intervento che si rende possibile grazie ai finanziamenti del Piano Strategico della Città metropolitana". (Ren)