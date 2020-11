Dpcm in vigore da oggi: ecco le nuove misure per il contenimento del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore da oggi il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mercoledì 4 novembre. Didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole superiori, capienza al 50 per cento nei mezzi pubblici, limiti alla mobilità fra Regioni e coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. E poi ancora la chiusura dei musei, sale bingo, centri scommesse e videogiochi. Anche i centri commerciali rimarranno chiusi nel fine settimana, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari e tabacchi che si trovano all’interno. Sulla scuola, durante la conferenza stampa a seguito della firma, il capo dell’esecutivo ha spiegato: "Introduciamo a livello nazionale la possibilità che le scuole secondarie di secondo grado possano passare anche integralmente alla didattica distanza”. In vigore da oggi anche i limiti di spostamento da e verso le regioni che presentano elevati livelli di rischio, tranne che per motivi di lavoro, salute e comprovate necessità.Un'ulteriore stretta colpisce il mondo della cultura che ha visto nello scorso provvedimento, la chiusura di cinema e teatri. "Per l'intero territorio nazionale – ha spiegato Conte - intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano", ha proseguito il premier. Novità sul fronte del trasporto pubblico locale. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il premier ha confermato che si intende prevedere anche la riduzione sino al 50 per cento del limite di capienza dei mezzi pubblici locali.Oggi entra in vigore anche l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che individua tre zone – gialla, arancione e rossa – ciascuna con proprie misure restrittive. Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta sono le nuove zone rosse individuate dall’esecutivo. Nell'area arancione, di criticità medio-alta, ci sono Puglia e Sicilia. In questo contesto, il premier ha rilevato che "l'autocertificazione è collegata ai divieti, nelle zone rosse, si esce di casa a qualsiasi ora del giorno autocertificando dove si va, così come tra Regioni e Comuni". Per avere un cambio delle restrizioni all'interno delle regioni "ci devono essere almeno 14 giorni di stabilità nell'abbassamento della curva epidemiologica", ha aggiunto il leader dell'esecutivo.Sul fronte delle compensazioni per le attività interessate dalla chiusura, Giuseppe Conte ha assicurato che verrà varato un nuovo decreto Decreto Ristori. Le misure dureranno fino al 3 dicembre: con future ordinanze saranno forniti aggiornamenti sulla situazione delle varie regioni. “Se queste misure ci aiuteranno a contenere il contagio – ha tentato di rassicurare il presidente del Consiglio - spero che potremo aumentare i consumi nel periodo natalizio" ha aggiunto. "Se ci fosse necessità di disporre di ulteriori risorse - ha puntualizzato - saremmo pronti a presentarci in Parlamento per un ulteriore scostamento di bilancio, ma non abbiamo ancora deciso".(Rin)