Campania: sindaco Pomigliano, Dpcm non rispecchia reale situazione

- Da oggi entrerà in vigore il nuovo Dpcm fino al 3 dicembre, la Campania, contro ogni previsione, è stata dichiarata zona gialla."Nella nostra regione abbiamo situazioni da zona più che rossa. Il problema principale è l'assenza di dialogo tra Governo e Regioni. Se il Governatore De Luca è costretto a emanare ordinanze ad integrazione del Dpcm significa che questo non rispecchia la reale situazione regionale". Così Gianluca del Mastro, sindaco di Pomigliano d'Arco, a Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli". Il neo sindaco di Pomigliano d'Arco ha già adottato misure più restrittive nel suo comune che, ad oggi, conta 400 positivi: "Coprifuoco dalle 18 per gli under 16 se non accompagnati da un familiare maggiorenne. Dalle ore 20 i parchi restano chiusi, poiché erano luogo di ritrovo di molti giovani". Anche per gli anziani sono state imposte restrizioni: "Oltre il coprifuoco per i più giovani - ha concluso il primo cittadino - abbiamo chiuso alcuni circoli e multato anziani che creavano assembramenti". (Ren)