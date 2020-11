Sardegna: ballottagggi, sfida fra centrosinistra e centrodestra a Nuoro, sindaco uscente punta a riconferma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo di avere la vittoria assicurata - ha detto il sindaco uscente Andrea Soddu -. In caso di vittoria riprenderemo in mano i progetti interrotti alla fine del mandato e faremo pressing sulla Regione per mettere fine alle criticità nelle strutture sanitarie che hanno problemi di organico. Quanto al bilancio, le casse del Comune sono sane. L'anno 2019 si è chiuso con un avanzo di 17 milioni di euro, senza dubbio un grande successo. L'introduzione di due provvedimenti statali che ci hanno obbligato ad accantonare risorse in via precauzionale per evitare rischi di dissesto, ha comportato l'attuale disavanzo di 19 milioni, ma, per fortuna, non si tratta di perdite. Puntiamo molto sul Piano per le periferie che ci consentirà di cambiare il volto della città. Punteremo sulle piste ciclabili, peraltro già in cantiere. Altri punti importanti del nostro programma sono la posa della fibra ottica nella zona industriale di Prato Sardo e procederemo al passaggio al Comune del Consorzio se la Regione si accollerà i tre milioni di debiti. Quanto all'Ortobene del quale abbiamo valorizzato i sentieri e lavorato per la creazione del Ceas, punteremo ad implementare le iniziative durante l'anno. Chiedo la fiducia degli elettori per portare a compimento i nostri progetti". (segue) (Rsc)