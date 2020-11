Sardegna: ballottagggi, sfida fra centrosinistra e centrodestra a Nuoro, sindaco uscente punta a riconferma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui grandi progetti punta anche Pietro Sanna, alfiere del cemtrodestra: "Nuoro ha bisogno di un rilancio - ha spiegato Sanna - la nostra è una visione di una città virtuosa, smart, intelligente, green. Puntiamo sulla ristrutturazione della macchina amministrativa comunale in modo da valorizzare le risorse umane. Per Prato Sardo è necessaria la presa in carico del Comune del Consorzio e avviare una programmazione di concerto con l'associazione degli operatori della zona industriale. Quanto a Testimonzos, punteremo su un ufficio di piano con figure esperte nella pianificazione urbanistica e nella fase di ascolto con i rappresentanti delle associazioni. Si tratta di una problematica che si trascina da troppi anni e serve una nuova pianificazione normativa dell'area vasta. Anche la Regione si è detta pronta a modificare la norma affinchè quei cittadini posano rientrare nella legalità. Certamente quella di Testimonzos sarà una delle prime questione a cui metteremo mano in caso di vittoria. L'Ortobene? Serve un piano strategico ambientale ed economico da sottoporre alla Regione. Agli elettori chiediamo la fiducia per far si che Nuori rientri fra le prime quaranta cittaà italiane per qualità di vita". (Rsc)