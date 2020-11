Sardegna: 1.066 posti letto per emergenza Covid, via libera di Regione a utilizzo Binaghi di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 1.066 i posti letto individuati dalla regione Sardegna per fronteggiare l'emergenza Covid grazie alla rimodulazione del piano strategico regionale che ha avuto il via libera dalla giunta regionale. Si tratta di un programma che, seguendo l'impostazione già adottata nelle precedenti fasi dell'emergenza, prevede l'attivazione progressiva di 552 posti letto che andranno ad incrementare i 454 già attivi o di prossima attivazione, con una modularità che può consentire di arrivare a 832 posti letto in degenza ordinaria, 39 in sub intensiva e 135 in intensiva. "La nostra strategia - dichiara il presidente Solinas - consolida e rafforza significativamente l'impostazione già adottata nella prima fase, e la rimodula tenendo conto dell'attuale crescita della curva epidemiologica. Abbiamo identificato un percorso che ci consente di adeguare la nostra risposta in termini di assistenza al modificarsi dello scenario della pandemia. Siamo pronti a fronteggiare ogni emergenza". (segue) (Rsc)